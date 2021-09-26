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Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayını Can Ataklı canlı yayında duyurdu

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Giriş: 26.09.2021 20:14
Güncelleme:27.09.2021 00:12
Millet İttifakı'nda aday tartışmaları tüm hızıyla sürerken Gazeteci Can Ataklı Youtube üzerinden yaptığı canlı yayında sürpriz bir ismin Millet İttifakı'nın 2023 adayı olacağını açıkladı. Adayın ismini de açıklayan Ataklı, "Ben ilk defa duymadım. Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday'' ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? Millet İttifakı'nda aday... .
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