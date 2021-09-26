DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan fena çuvalladı! Hakkı Sab olayının perde arkası aydınlatıldı

Meydana gelen olayda müşteki olarak ifadesi alınan Hakkı Sab (Deva Partisi Kirazlı İlçe Başkanı) isimli şahıs Hamit Uysal isimli şahsın 35 AK 00..plakalı aracının sol arka lastiğine silahla tek el ateş ettiğini, kendisine küfür ve hakaret ederek tehditlerde bulunduğu beyan ederek şahıstan şikayetçi ve davacı olduğunu kaydetti.