DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan fena çuvalladı! Hakkı Sab olayının perde arkası aydınlatıldı
Deva Partisi Kirazlı İlçe Başkanı Hakkı Sab’ın aracının kuruşlanması olayını siyasi bir olaymış gibi kamuoyuna yansıtan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan fena çuvalladı. Saldırı denen konunun içi arkadaş arasındaki alkol kullandıktan sonra yaşanan bir gerilimden başka birşey olmadığı anlaşıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kiraz İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın silahlı saldırıya uğradığını açıklamış ve "İzmir'de Kiraz İlçe Başkanımızın aracına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilip yakalanmasını temenni ediyorum" demişti.
Olayı kamuoyuna siyasi bir konu gibi yansıtmak isteyen Babacan'ın fena halde yanıldığı anlaşıldı.
Saldırı denen konunun içi arkadaş arasındaki alkol kullandıktan sonra yaşanan bir gerilimden başka bir şey olmadığı anlaşıldı.
Resmi kayıtlara göre olay, İzmir İli Kiraz İlçesi Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Tekbıçaklar Mahallesi'nde 26 Eylül 2021 günü Saat: 05.00 sıralarında meydana geldi. Jandarma kayıtlarına, "Silahlı tehdit ve mala zarar verme olayı" olarak geçti.
Meydana gelen olayda müşteki olarak ifadesi alınan Hakkı Sab (Deva Partisi Kirazlı İlçe Başkanı) isimli şahıs Hamit Uysal isimli şahsın 35 AK 00..plakalı aracının sol arka lastiğine silahla tek el ateş ettiğini, kendisine küfür ve hakaret ederek tehditlerde bulunduğu beyan ederek şahıstan şikayetçi ve davacı olduğunu kaydetti.
"GİDEMEZSİN LASTİĞİNİ PATLATIRIM..."
Olayla ilgili yapılan araştırmalarda; Hamit Uysal ve Hakkı Sab'ın olaydan önce Tekbıçak mahallesindeki düğünde karşılaştıkları, düğünden sonra birlikte alkol aldıkları, bir süre sonra Hakkı Sab'ın ayrılmak istediği, Hamit Uysal'ın "gidemezsin lastiğini patlatırım" şeklinde beyanda bulunduğu, Hakkı Sab isimli şahsın da 'stepnvarsa patlat bakalım' diyerek karşılık vermesi üzerine Hamit Uysal'ın belindeki ruhsatsız tabanca ile Hakkı Sab'ın aracının tekerine 1 el ateş ettiği anlaşıldı.
TEHDİT, HAKARET...
Bunun üzerine taraflar aralarında sözlü tartışma şeklinde başlayan tehdit ve hakaret olayının meydana geldiği öğrenildi.
Şahısların aralarında herhangi bir husumet olmadığı, birbirleriyle günlük hayatta da görüştükleri, olayın sarhoşluğunda etkisiyle bir anda meydana geldiği anlaşıldı.
Olayın şüphelisi *Hamit Uysal'ın kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanarak cumhuriyet savcısının talimatı üzerine gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
(Hayrettin ŞAŞMAZ-SABAH)
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