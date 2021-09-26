Başkan Erdoğan talimat vermişti! AK Parti, yalan habere karşı sahaya iniyor
Son dakika haberine göre: Pandemi nedeniyle vatandaşla eskisi kadar sık bir araya gelemeyen AK Partili milletvekilleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TBMM'nin kapanması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. Milletvekillerinin en önemli tespitleri, muhalefetin illerde ve sosyal medya aracılığı ile başlattığı karalama kampanyaları, yalan ve dedikodular ile ortamı çok fazla zehirlemesi oldu.
Pandemi nedeniyle vatandaşla eskisi kadar sık bir araya gelemeyen AK Partili milletvekilleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TBMM'nin kapanması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. Vatandaşı dinleyen ve yerinde tespitler yapan milletvekilleri bunları parti genel merkezine iletiyor. TBMM'nin açılması ile birlikte vatandaşın beklentilerinin giderilmesi, sorunların çözülmesi için bir dizi önlem devreye sokulacak.
YALAN VE DEDİKODU EN ÖNEMLİ SORUN OLDU
Milletvekillerinin en önemli tespitleri, muhalefetin illerde ve sosyal medya aracılığı ile başlattığı karalama kampanyaları, yalan ve dedikodular ile ortamı çok fazla zehirlemesi oldu. "Biz de bu yalan ve iftiralara yanıt vermekte gecikiyoruz. İnsanlar en uçuk şeylere bile inanabiliyor.
Hızla yalanları ortaya çıkartıp büyümesini önleyecek bir sistem kurmalıyız" önerisi getirildi. Partinin önümüzdeki dönemde bu konuda çok daha hassas olacağı bildirildi. Teşkilatlar il ve ilçelerinde çıkan yalan ve dedikodular büyümeden yanıt verecek. Sosyal medya için de bir sistem kurulacak.
YEREL SORUNLARA ÇÖZÜM
Türkiye'nin büyük alt yapı yatırımlarını gerçekleştirip ülkenin bu konudaki sıkıntıları çözmesi sahaya da yansıdı. Yol, köprü, havaalanı gibi temel sorunlar çözüldüğü için daha mikro, yani yerel talepler geliyor. AK Parti'nin de önümüzdeki dönem politikalarını buna göre şekillendireceği belirtiliyor.
FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞ
Fiyatları speküle ederek arttıranlara karşı mücadele başlatılırken vatandaşın önemli konularının başında bunun geldiği görüldü. Denetimlerin yanısıra çiftçinin girdi maliyetlerinin azaltılması, emekliler gibi kesimlerin sıkıntılarının giderilmesi için de bazı adımlar atılması bekleniyor.
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