Başkan Erdoğan talimat vermişti! AK Parti, yalan habere karşı sahaya iniyor

YALAN VE DEDİKODU EN ÖNEMLİ SORUN OLDU



Milletvekillerinin en önemli tespitleri, muhalefetin illerde ve sosyal medya aracılığı ile başlattığı karalama kampanyaları, yalan ve dedikodular ile ortamı çok fazla zehirlemesi oldu. "Biz de bu yalan ve iftiralara yanıt vermekte gecikiyoruz. İnsanlar en uçuk şeylere bile inanabiliyor.