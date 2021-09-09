AK Parti'den sosyal medya raporu! Sosyal medyaya yeni model arayışı
AK Parti hükümeti sosyal medyaki ahlaki yozlaşmanın önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. AK Parti, ülkelerin dijital platformlara ilişkin yasal düzenlemeleri ve bugüne kadar yaptığı çalışmaları inceledi.
AK Parti, birçok ülkenin bugüne kadar yaptığı sosyal medya düzenlemeleriyle ilgili önemli bir rapor hazırladı. Dünyada yaklaşık 4,5 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu, dünya nüfusunun ise yüzde 53,6'sının sosyal medyayı aktif kullandığı aktarılan raporda, İrlanda, Almanya, Avustralya, Rusya ve Çin'de sosyal medya şirketlerine yönelik uygulanan yaptırımlar sıralandı.
Raporda, İrlanda'da WhatsApp'a 225 milyon avro para cezası kesildiği belirtilirken, 2020 sonu itibarıyla WhatsApp ve Instagram hakkında 14 ayrı soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yine, İrlanda'da WhatsApp'tan bir dizi belirli düzenleyici eylemde bulunarak faaliyetlerini Avrupa Birliği (AB) kurallarıyla uygun hâle getirmesi istendi.
AVUSTRALYA'DA YÖNETİCİLER SORUMLU
Yasa dışı faaliyetlerle ilgili yeterli bildirim yapmadığı için Almanya'da Facebook'a 2 milyon avro ceza verildiği kaydedilen raporda, Avustralya'da ise sosyal medya şirketlerinin içerik kaldırma taleplerine uymaması hâlinde yöneticilerine üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülen bir düzenleme yer aldığı belirtildi. Ayrıca, Avustralya'da sosyal medya platformlarına küresel cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası kesilebiliyor.
36 MİLYON RUBLE PARA CEZASI KESİLDİ
Rusya'da şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasanın ihlal edilmesi nedeniyle mevzuata uyulmadığına karar veren mahkeme, Twitter, Facebook ve WhatsApp'a toplamda 36 milyon Rus rublesi para cezası vermişti. Rusya'da benzer ihlallerden dolayı Linkedln da 2016 yılında yasaklanmıştı.
ÇİN'DE SİBER POLİS GÖREV YAPIYOR
Raporda, Çin'de Twitter, Google ve WhatsApp gibi sitelere erişim yasağı bulunduğu, bunların yerine Weibo, Baidu ve WeChat gibi Çinli şirketler tarafından geliştirilen sosyal medya platformlarının kullanıldığına dikkat çekildi. Bunların yanı sıra, Çin'de sosyal medya platformlarını, mesajlaşmaları takip eden ve siyasi açıdan hassas olarak değerlendirilen içerikleri tespit eden yüz binlerce siber polis bulunuyor.
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