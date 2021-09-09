AK Parti’den sosyal medya raporu! Sosyal medyaya yeni model arayışı

ÇİN'DE SİBER POLİS GÖREV YAPIYOR

Raporda, Çin'de Twitter, Google ve WhatsApp gibi sitelere erişim yasağı bulunduğu, bunların yerine Weibo, Baidu ve WeChat gibi Çinli şirketler tarafından geliştirilen sosyal medya platformlarının kullanıldığına dikkat çekildi. Bunların yanı sıra, Çin'de sosyal medya platformlarını, mesajlaşmaları takip eden ve siyasi açıdan hassas olarak değerlendirilen içerikleri tespit eden yüz binlerce siber polis bulunuyor.