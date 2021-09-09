09 Eylül 2021, Perşembe
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Yeni uygulama ile sosyal medya daha güvenli! Çocukların karşısına izinsiz reklam çıkmayacak
Çocukları dijital ortamdaki tehlikelerden korumak için yeni bir uygulama geliştirildi. Uygulama sayesinde çocuklar daha güvenli bir şekilde sosyal medya kullanabilecek. Geliştirilen uygulama ile çocuklar için dijital ortamdaki standartlar belirlendi. 7'den 70'e her yaştan kullanıcı, sosyal medyada aktif rol alıyor. Ancak uygulamalar, çocuklar için büyük tehlikelere yol açabiliyor. Geliştirilen uygulama ile dijital ortamlarda çocuk hakları ve çocukların güvenliği, ön planda tutuluyor. Uygulama otomatik oynatma ve önerilen videoları kapatacak.