Türkiye’nin gurur vesilesi Akıncı TİHA’da dikkat çeken detay

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. "Milli Kanatlar" uçuş gösterisi kapsamında Akıncı (TİHA) (sol üst), Hürkuş (sağ üst), T129 Atak helikopterleri (sağ alt ve sol alt) ve T-625 Gökbey helikopteri (orta alt) gösteri uçuşu yaptı.

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