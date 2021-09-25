Türkiye'nin gurur vesilesi Akıncı TİHA'da dikkat çeken detay
TEKNOFEST'teki gösteri uçuşuyla Türkiye'yi bir kez daha kendine hayran bırakan, göklerdeki yeni gücümüz AKINCI TİHA ile ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.
Baykar tarafından üretilen 'Akıncı" Taarruzi İnsansız Hava Aracı da (TİHA) gösteri uçuşu yaptı.
HALUK BAYRAKTAR AÇIKLADI: TAM OTOMATİK UÇTU
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından önemli bir bilgiyi paylaştı. Bayraktar, Akıncı TİHA'nın TEKNOFEST'te yaptığı tüm uçuşların tam otomatik modda gerçekleştirdiğini açıkladı.
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. "Milli Kanatlar" uçuş gösterisi kapsamında Akıncı (TİHA) (sol üst), Hürkuş (sağ üst), T129 Atak helikopterleri (sağ alt ve sol alt) ve T-625 Gökbey helikopteri (orta alt) gösteri uçuşu yaptı.
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