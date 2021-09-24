Son dakika: 'Alevi öğrencileri hedef aldı' iddiası! MEB harekete geçti: O öğretmene soruşturma! AK Parti'den açıklama
Son dakika hberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin Alevilik hakkında söylediği iddia edilen ifadeler hakkında açıklama yaptı. Çelik, "Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir" dedi. Çelik, "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz." diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da bir din kültürü öğretmeninin alevi öğrencileri hedef aldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. MEB'den yapılan açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." denildi.
ALEVİ-SÜNNİ VATANDAŞ GİBİ BİR AYRIMI ASLA KABUL ETMİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan, Ankara Mamak'ta bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin öğrencilere yönelik Alevilik hakkında söylediği iddia edilen sözler hakkında açıklama yaptı.
Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.
Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.
Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: "Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir."
AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 24, 2021
NE OLMUŞTU?
Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda, M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, dersinde Alevileri hedef aldığı iddia edildi. Öğretmenin, 20 Eylül'deki ders sırasında "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yöneltti. İddiaya göre M.K., "Biz Hazreti Ali'yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş" ifadelerini kullandı.
Bazı öğrencilerin, derste yaşananları ailesine anlatması ve okula gitmek istememesi üzerine veliler, M.K. adlı öğretmenle görüştü.
İddiaları kabul etmeyen M.K., velinin zülfikâr kolyesine işaret ederek "Zaten sormama gerek yok. Kimin ne olduğu belli. Boyunlarındaki kolyeden tanıdım kimin ne olduğunu" ifadelerini kullandı.
OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞİKâYETTE BULUNULDU
Söz konusu derste yer alan bazı öğrencilerin, daha sonra Alevi öğrencilerle dalga geçtiğini de öne süren veliler ise okul müdürlüğüne şikâyette bulundu. Şikâyette, M.K'nin, "öğrenciler arasında kutuplaşmaya neden olduğu, öğrencilerin problem yaşamasına ve psikolojik olarak yıpranmalarına neden olacak şekilde davrandığı ve öğrencileri olumsuz yönde etkilendiği" belirtildi.
Okul müdürlüğünün ise "M.K. hakkında işlem yapılmadığını ve uyarıldığını, davranışın tekrarlanması durumunda işlem yapılacağını" söylediği kaydedildi.
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