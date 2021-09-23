Son dakika: Başkan Erdoğan açıklamıştı! Paris İklim Anlaşması Meclis’e geliyor: 9 ana başlıkta 32 hedef 81 eylem

TÜRKİYE'NİN KATKI BEYANI

Anlaşma, 2050'ye kadar küresel ortalama sıcaklığı 1,5 santigrat derece (en az 2,0 derece) azaltma hedefinin yanı sıra fosil yakıt kullanımını da devreden çıkarmayı öngörüyor. Ayrıca tarafların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneğini artırmayı ve "düşük sera gazı emisyonları ve iklime dirençli kalkınma yolunda tutarlı bir finansman akışı, ulusal katkılar" sağlamayı hedefliyor. Anlaşma, gelişmiş ülkelerin mutlak emisyon azaltımı yapmaları, gelişmekte olan ülkelerin ise, zaman içinde bu hedefi benimsemesini içeriyor. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere dünya ülkeleri 2050'ye kadar karbon emisyonlarını sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Türkiye ise 2030 ile gerçekleşmesi öngörülen, "Niyet Edilen Ulusal Katkı" beyanı doğrultusunda sera gazı emisyonunu yüzde 21 artıştan azaltım olarak açıkladı. 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3'lük bir azaltımı sağlayan Türkiye, 2030'a kadar toplamda 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlamayı hedefliyor.