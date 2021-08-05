Son dakika: Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir? Aynı evde kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu
Son dakika... Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu. Aleyna Çalır'ın geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Peki, Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir?
Son dakika... Ümitcan Uygun kimdir, tutuklandı mı? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'nun ölümünden önceki gece, genç kadının evinde olduğu iddia edildi. Esra Hankulu soruşturmasını derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Peki, Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir? İşte haberin detayları...
ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?
Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Ümitcan Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı.
Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.
AĞZINDAN KAN GELMİŞ
Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
KAMERALARDAN ÜMİTCAN ÇIKTI
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Anlara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
DARP YA DA YARALANMA İZİ GÖRÜLMEDİ
Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?
Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.
Geçtiğimiz Ocak ayında Uygun'un, arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Uygun tutuklanmış, hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.
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- Son dakika: Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir? Aynı evde kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu
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