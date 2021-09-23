Millet İttifakı'nda krizler bitmiyor! Esad'ın daveti ortalığı karıştırdı
Millet İttifakı'nın iki benzemez ortağı CHP ve İP arasında yaşanan cumhurbaşkanı aday krizi ve "İmralı muhatap" çıkışının ardından yeni bir sorun başladı. Suriye'de kendi halkını acımasızca katleden Esad, CHP yönetimini Şam'a davet etti. İYİ Parti'nin milliyetçi tabanının, Esad'ın CHP yönetimini Şam'a davetine sert tepki gösterdiği iddia edildi.
CHP-İYİ Parti ve gizli ortak HDP arasında, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi el ilgili sürekli anlaşmazlık yaşanıyor. HDP," ortak aday bizsiz olmaz" derken, Kılıçdaroğlu ve Akşener de adaylık için gönüllü olduklarını her fırsatta dile getiriyor.
Adaylık konusunda CHP-İYİ Parti arasındaki tartışma da sürekli gündemde. Kılıçdaroğlu'nun en son aday olabileceğine yönelik açıklamasıyla iki parti karşı karşıya gelmişti. İYİ Parti'nin ağır toplarından Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını ,"Tekil açıklama...Ortaklarına danışmadan yapıyor" diyerek krize yol açmıştı.
İki parti arasındaki adaylık krizi her geçen gün derinleşirken, Akşener'e karşı mevzi kazanmak isteyen Kılıçdaroğlu bu kez de, "Kürt sorununun çözümü konusunda muhatabın terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP olduğunu söyleyerek kriz üzerine bir kriz daha ilave etti. HDP eski eş başkanı Sezai Temelli Kılıçdaroğlu'na sert yanıt vererek," Muhatabının HDP değil İmralı olduğunu" belirtti. İYİ parti kurmayları ise bu krize karşı sessiz kaldı.
SON ÇATLAK ESAD YÜZÜNDEN
CHP ve İYİ Parti arasında son kriz de "Esad" yüzünden gündeme geldi. Siyasi kulislere bomba gibi düşen iddiaya göre Esad, Kılıçdaroğlu'nu,Türkiye'deki rejimden kaçan Suriyelilerin tekrar geri dönmelerine yönelik görüşme yapmak üzere Şam'a davet etti. Milyonlarca masumun kanına giren Esad'ın, Kılıçdaroğlu'nun, "Suriyelileri biz kendi istekleri ile memleketlerine göndereceğiz.
Bunu kendi rızaları ile yapacağız, otobüse doldurup zorla değil... Bunu yapabilmeniz ve terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için Suriye ile oturmanız lazım" sözleriyle başlayan açıklamalarını tercüme ettirip emin olduktan sonra Esad'ın CHP liderini davet etmeye karar verdiği "Buyurun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım" diyerek Şam'a davet ettiği ileri sürüldü.
Siyasi kulislerde Şam davetinin iki partiyi yine karşı karşıya getirdiğine dikkat çekilerek,"Millet İttifakı, çatlak ittifakı olma yolunda" değerlendirmesi yapılıyor. Esad'ın davetinin İYİ Parti içindeki milliyetçi kanadı çok rahatsız ettiği kaydediliyor.
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