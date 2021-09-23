Millet İttifakı’nda krizler bitmiyor! Esad’ın daveti ortalığı karıştırdı

SON ÇATLAK ESAD YÜZÜNDEN

CHP ve İYİ Parti arasında son kriz de "Esad" yüzünden gündeme geldi. Siyasi kulislere bomba gibi düşen iddiaya göre Esad, Kılıçdaroğlu'nu,Türkiye'deki rejimden kaçan Suriyelilerin tekrar geri dönmelerine yönelik görüşme yapmak üzere Şam'a davet etti. Milyonlarca masumun kanına giren Esad'ın, Kılıçdaroğlu'nun, "Suriyelileri biz kendi istekleri ile memleketlerine göndereceğiz.

Bunu kendi rızaları ile yapacağız, otobüse doldurup zorla değil... Bunu yapabilmeniz ve terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için Suriye ile oturmanız lazım" sözleriyle başlayan açıklamalarını tercüme ettirip emin olduktan sonra Esad'ın CHP liderini davet etmeye karar verdiği "Buyurun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım" diyerek Şam'a davet ettiği ileri sürüldü.

Siyasi kulislerde Şam davetinin iki partiyi yine karşı karşıya getirdiğine dikkat çekilerek,"Millet İttifakı, çatlak ittifakı olma yolunda" değerlendirmesi yapılıyor. Esad'ın davetinin İYİ Parti içindeki milliyetçi kanadı çok rahatsız ettiği kaydediliyor.