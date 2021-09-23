İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş üstü büyüklerimizin 3. doz aşı oranı yüzde 64

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da 1.316.317 hedef nüfusa sahip 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 91,2, 2. doz yüzde 88,9, 3. doz yüzde 64,3. Değerli büyüklerim 3. doz aşılarınızı olmanız için sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor. Ayrıca telefonla da arayacağız."

#İstanbul'da 1.316.317 hedef nüfusa sahip 6️⃣5️⃣ yaş ve üstü büyüklerimizin #aşı oranları:

1.doz % 91,2✅

2.doz %88,9✅✅

3.doz %64,3✅✅✅



Değerli büyüklerim

3.doz aşılarınızı olmanız için

sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor.

Ayrıca telefonla da arayacağız❗️#AşıEnBüyükGücümüz pic.twitter.com/a75jhU7YGN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2021