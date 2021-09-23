İBB’den Adalar’da tartışma yaratan akülü araç kararı: 5 Ekim’den sonra yasak geldi!





"5 EKİM'DE AKÜLÜ ARAÇLAR TOPLANIRSA BÜYÜK BİR KARGAŞA OLUR"

Verilen hakkın geri alınmayacağını söyleyen ada sakini Özkan Atak, "30 senedir adada yaşıyorum. Ehliyeti ve ruhsatı olmayan kişilerin akülü araçları kaldırılsın. Çünkü küçücük çocuklar kullanıyor. Bir düzenleme yapılması lazım. Ama direkt olarak insanların şahsi araçları ellerinden alınmamalı. Verilen hak geri alınmaz. Ruhsatım olmadığı için iki kere akülü aracımı polis aldı. Ancak şu an ruhsatlı bir aracım var ve ben o aracı aktif bir şekilde kullanıyorum. Şu an adada on binlerce akülü araç var. 5 Ekim'de bu akülü araçları toplarlarsa büyük bir kargaşa olur. Benim duyduğuma göre 5 Ekim'de yetkililer kapıların önünden bile araçları toplayacak. Hatta çevik kuvvet bile getirilecekmiş" ifadelerini kullandı.