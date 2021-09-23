Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 23 Eylül Perşembe vaka sayıları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını muhteva eden tabloyu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 27.844 kişi Kovid-19'a yakalandı, 217 kişi ise hayatını kaybetti.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Günlük vaka tablosunu Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca paylaşımına, ''Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım.'' notunu düştü.
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