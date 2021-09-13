Evlat nöbetindeki ailelerden Ahmet Davutoğlu'na sert tepki! Acılı babalar böyle haykırdı
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı ailelerle tartıştı. Acılı ailelerin sesine kulak vermek yerine acılarına acı katan Davutoğlu gelen sert tepkiler üzerine hızla çadırdan ayrıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 741. gününde ziyaret etti.
Ailelerle görüşen Davutoğlu'na Diyarbakır anneleri "Bizi kendi yerinize koyun HDP'ye destek vermeyin" ifadelerini kullandı.
DAVUTOĞLU BABALARLA BİRBİRİNE GİRDİ
Babalardan Süleyman Aydın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı diyalogda, evlatlarını istediğini belirtti. Aydın daha sonra Davutoğlu ile yaşadığı gerginlikte, "Başbakanlık döneminizde bu evlatlar gönderildi, siz bugün Diyarbakır'a 3. gelişiniz, anne size HDP'ye destek vermeyin diyor siz de çocuklarınıza sahip çıksaydınız diyorsunuz. Sahip çıksaydınız, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkmazdınız, HDP'ye destek veren Kandil'e de destek verir. Sizin evladınız 1 saat eve gelmese ne yapardınız, ben 6 yıldır bu evladımdan ayrıyım" dedi.
"BİZ DERDİMİZİ ANLATMAYA ÇALIŞTIK ADAM BİZİ VURMAYA KALKTI"
Celil Begdaş adlı baba ise, "Biz derdimizi anlatmaya çalıştık neredeyse bizi vuracaktı. Kaldıramadı haksız olduğu için, senin döneminde bütün çocuklar gitti, HDP'yi desteklemiyor diyor destekliyorsun. Sen burada HDP kapanmasın dedin neden dedin o zaman destekçisisin. Biz onun ziyaretini samimi bulmadık" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!
- Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021'de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...
- Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 Diyanet personel alımı başvuru şartları neler?
- İSKİ Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar su kesintisi hangi mahallelerde? 14 Eylül İstanbul su kesintisi nerede olacak?
- Heyecanlı bekleyiş! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gözler ÖSYM’de! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
- YKS ek tercihler başladı mı? 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman alınacak? 140 puan alanlar...
- 3.344 lira borç siliniyor! Ceza ve faizler ortadan kalkıyor! GSS borçluları için son fırsatlar!
- KYK sonuçları ne zaman belli olur? 2021 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
- Evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül Pazartesi! Evde bakım parası kaç ilde yattı?
- İŞKUR GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlik görevlisi kura sonucu isim listesi...
- Deniz Baykal sağlık durumu nasıl? Deniz Baykal kaç yaşında, son durumu nedir?