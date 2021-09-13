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Evlat nöbetindeki ailelerden Ahmet Davutoğlu'na sert tepki! Acılı babalar böyle haykırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Evlat nöbetindeki ailelerden Ahmet Davutoğlu’na sert tepki! Acılı babalar böyle haykırdı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı ailelerle tartıştı. Acılı ailelerin sesine kulak vermek yerine acılarına acı katan Davutoğlu gelen sert tepkiler üzerine hızla çadırdan ayrıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 741. gününde ziyaret etti.

Ailelerle görüşen Davutoğlu'na Diyarbakır anneleri "Bizi kendi yerinize koyun HDP'ye destek vermeyin" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU BABALARLA BİRBİRİNE GİRDİ
Babalardan Süleyman Aydın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı diyalogda, evlatlarını istediğini belirtti. Aydın daha sonra Davutoğlu ile yaşadığı gerginlikte, "Başbakanlık döneminizde bu evlatlar gönderildi, siz bugün Diyarbakır'a 3. gelişiniz, anne size HDP'ye destek vermeyin diyor siz de çocuklarınıza sahip çıksaydınız diyorsunuz. Sahip çıksaydınız, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkmazdınız, HDP'ye destek veren Kandil'e de destek verir. Sizin evladınız 1 saat eve gelmese ne yapardınız, ben 6 yıldır bu evladımdan ayrıyım" dedi.

"BİZ DERDİMİZİ ANLATMAYA ÇALIŞTIK ADAM BİZİ VURMAYA KALKTI"
Celil Begdaş adlı baba ise, "Biz derdimizi anlatmaya çalıştık neredeyse bizi vuracaktı. Kaldıramadı haksız olduğu için, senin döneminde bütün çocuklar gitti, HDP'yi desteklemiyor diyor destekliyorsun. Sen burada HDP kapanmasın dedin neden dedin o zaman destekçisisin. Biz onun ziyaretini samimi bulmadık" dedi.

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