Malatya’da deprem son dakika! 21 Eylül Malatya deprem merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...

Malatya'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitütüs tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA DEPREM MERKEZ ÜSSÜ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Malatya'daki 3.2 büyüklüğündeki deprem, Yeşilyurt ilçesine bağlı Duruldu mahallesinde gerçekleşti.

Deprem saat 10.31'de yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.