Malatya'da deprem son dakika! 21 Eylül Malatya deprem merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...
Son dakika... Malatya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından ilk gelen bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. 21 Eylül Malatya deprem merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 21 Eylül son depremler listesi...
Malatya'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitütüs tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MALATYA DEPREM MERKEZ ÜSSÜ
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Malatya'daki 3.2 büyüklüğündeki deprem, Yeşilyurt ilçesine bağlı Duruldu mahallesinde gerçekleşti.
Deprem saat 10.31'de yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.09.21 10:31:51 38.3387 38.2095 5.0 -.- 3.2 3.2 DURULDU-(MALATYA) İlksel
2021.09.21 09:43:26 40.4337 26.4758 9.7 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDUZU-GELIBOLU (CANAKKALE) İlksel
2021.09.21 08:10:46 39.9668 25.9148 11.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.09.21 07:50:05 37.7775 27.3220 4.6 -.- 1.5 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) REVIZE01 (2021.09.21 07:50:06)
2021.09.21 07:48:23 37.8982 27.2538 9.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.21 07:41:51 37.9312 27.1883 5.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.21 07:35:40 36.3778 27.2350 1.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 07:33:56 36.4660 27.1582 23.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 07:32:33 40.8528 26.2485 1.4 -.- 2.5 -.- YENIKARPUZLU-IPSALA (EDIRNE) İlksel
2021.09.21 06:43:05 36.4780 27.1682 3.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 06:21:12 39.4510 27.5422 5.0 -.- 3.1 -.- SITMAPINAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2021.09.21 05:43:19 35.7485 34.6713 28.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.21 05:42:19 37.8258 29.6558 6.5 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.09.21 04:32:28 36.4682 27.3040 5.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 04:24:43 36.4512 27.2943 8.8 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 04:02:36 36.6105 27.5132 8.7 -.- 1.5 -.- YAKAKOY-DATCA (MUGLA) İlksel
2021.09.21 03:50:19 37.4755 38.4963 7.3 -.- 1.5 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) İlksel
2021.09.21 03:05:44 33.8320 28.3922 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.21 02:55:51 39.1320 42.1595 12.4 -.- 1.5 -.- YONCALI-BULANIK (MUS) İlksel
2021.09.21 02:34:39 40.7790 27.3497 14.8 -.- 2.1 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2021.09.21 02:25:25 36.5288 27.1585 6.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 02:18:47 36.4957 27.3075 8.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 02:12:03 36.2883 27.1943 10.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? Kandilli AFAD en son deprem şiddeti kaç?
- Malatya'da deprem son dakika! 21 Eylül Malatya deprem merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...
- Ani hareketlilik yaşıyor kısa vadede bu seviyeleri görecek! 21 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Son durum...
- Yiğit Marcus Aral kimdir, ne iş yapıyor? Yiğit Marcus Aral Kerem Kamışlı olayı nedir?
- TEKNOFEST 2021 programı: 21 Eylül Salı TEKNOFEST etkinlik takvimi nasıl olacak? 2021 TEKNOFEST tarihleri...
- Sudan nerede, hangi kıtada? Sudan darbe mi oldu? Sudan nüfusu ne kadar?
- TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı? 2021 TEKNOFEST’e nasıl gidilir?
- Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 6. hafta BJK Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?
- Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi'nin Kara'sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...
- Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu açıklandı mı?
- İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?