TEKNOFEST 2021 programı: 21 Eylül Salı TEKNOFEST etkinlik takvimi nasıl olacak? 2021 TEKNOFEST tarihleri...
TEKNOFEST 2021 programı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 21 Eylül'da başlayacak ve Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde etkinlik detayları belli oldu. TEKNOFEST 2021 programı ve tüm merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 21 Eylül Salı TEKNOFEST etkinlik takvimi nasıl olacak? İşte 2021 TEKNOFEST programı ve tarihleri...
TEKNOFEST 2021 programı nasıl olacak? Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bugün başlıyor. Gençlerin, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine kadar teknolojinin her alanında düzenlenen yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük organizasyonu gerçekleştiriliyor. Peki, 21 Eylül Salı TEKNOFEST etkinlik takvimi nasıl olacak? İşte 2021 TEKNOFEST programı ve tarihleri...
TEKNOFEST 2021 TARİHLERİ
TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2021 yarışmaları İstanbul'da yapılacak.
TEKNOFEST, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefliyor.
TEKNOFEST PROGRAMI 2021
TEKNOFEST KAPILARINI SÜRPRİZLERLE AÇIYOR
TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda gerçekleştireceklerini dile getiren Bayraktar, "45 bin takımda 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu yarışmalara. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin ve dördüncü yılında dünyada açık ara rekor şekilde başvuru aldık. Aynı anda alanda 100 bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemi işleyecek. Alan 450 bin metrekare normal şartlarda, 450 bin insan aynı anda alanda bulunabiliyor ama kısıtlı bir katılım uygulayacağız." dedi.
Festivale katılabilmek için mutlaka kayıt yaptırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, önden kayıt ve hafta içi ziyaretle çok daha keyifli bir festival geçirilebileceğini belirtti.
TEKNOFEST'te çok sürpriz ve renkli gösteriler olacağını belirten Bayraktar, "Dünyada ilk defa hem insansız hem insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı bir gösteri göreceğiz. En önemlisi Akıncı ve Aksungur insansız hava aracı, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş'un yaptığı bu gösteride kullanılan bütün hava araçları yerli ve milli hava araçları olacak. Yani Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği hava araçları olacak. Bugün ilk provaları yapıldı, çok heyecanlandık. İlerleyen günlerde bu gösteriyi izlemeye tüm milletimizi aile boyu değil, sülale boyu bekliyoruz." diye konuştu.
ULAŞIM UYARISI
Etkinliğe ulaşımla ilgi tavsiyelerde de bulunan Bayraktar, metronun bakım nedeniyle alana kadar gelmediğini, bu nedenle ring seferleri düzenleneceğini ifade etti. Bayraktar ayrıca 10 binin üzerinde bir araç park kapasitesinin ziyaretçiler için oluşturulduğunu bildirdi.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da ring seferleri için Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca gün boyu ring seferleri olacağını belirtti.
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