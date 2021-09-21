TEKNOFEST 2021 programı: 21 Eylül Salı TEKNOFEST etkinlik takvimi nasıl olacak? 2021 TEKNOFEST tarihleri...

Etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda gerçekleştireceklerini dile getiren Bayraktar, "45 bin takımda 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu yarışmalara. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin ve dördüncü yılında dünyada açık ara rekor şekilde başvuru aldık. Aynı anda alanda 100 bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemi işleyecek. Alan 450 bin metrekare normal şartlarda, 450 bin insan aynı anda alanda bulunabiliyor ama kısıtlı bir katılım uygulayacağız." dedi.

Festivale katılabilmek için mutlaka kayıt yaptırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, önden kayıt ve hafta içi ziyaretle çok daha keyifli bir festival geçirilebileceğini belirtti.