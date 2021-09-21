Seçim yasasında "bölge" hamlesi: 12 milletvekilli çıkaracak
Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi konusunda anlaşan AK Parti ve MHP, seçim mevzuatında yapılacak diğer değişikliklerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Seçim yasası düzenlemesinde iki kritik nokta üzerinde duruluyor. Bunlar, "Büyükşehirlerde 12 milletvekilli seçim bölgeleri oluşsun" ve "Muhtarlık seçimleri yerel seçimle birlikte mi yoksa ayrı mı yapılsın" olarak ortaya şekillendi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim yasası ile ilgili düzenlemelerin yeni dönemde Meclis gündemine getirileceğini açıklamıştı.
SEÇİMDE BARAJIN YÜZDE 7'YE ÇEKİLMESİ KARARI
AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim yasalarında değişiklik yapan düzenlemenin Meclis 1 Ekim'de açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor. İki partinin bu güne kadar yaptığı çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmelerinde de ele alınmıştı. Erdoğan ve Bahçeli, Türkiye barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye çekilmesi konusunda uzlaşmıştı.
DARALTILMIŞ BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ
AK Parti ve MHP kurmayları şimdi iki önemli konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan ilki, daraltılmış bölge seçim sistemi. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna da daha uygun olacağı için daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini önermişti. Ancak MHP, bu öneriye sıcak bakmadı. Böylece birkaç milletvekilinden oluşacak daraltılmış bölge modelinden şimdilik vazgeçilmiş görünüyor.
12 MİLLETVEKİLİ ÇIKARAN SEÇİM BÖLGELERİ ÖNERİSİ
MHP, daraltılmış bölge yerine seçim çevrelerinin 12 milletvekilinden oluşması yönünde bir öneri getirdi. 12 ve üstünde milletvekili çıkartacak illeri ilgilendirilecek bu öneri ile üzerinde iki kurmayları çalışıyor. Ortak bir noktada buluşmak mümkün olursa bu öneri de pakette yer alacak.
MUHTARLIK SEÇİMLERİ
İkincisi de muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılıp farklı bir tarihte yapılması. Bu konuda da görüş birliği oluşmaya başlamıştı ancak bu kez de muhtarlardan ayrı tarihte seçime itirazlar geldiği bildirildi. Muhtarların seçimlerin ayrılmasının kendileri açısından sıkıntı yaratacağı, insanların sandığa gitmek istemeyebileceğini belirttikleri öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? Kandilli AFAD en son deprem şiddeti kaç?
- Malatya'da deprem son dakika! 21 Eylül Malatya deprem merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...
- Ani hareketlilik yaşıyor kısa vadede bu seviyeleri görecek! 21 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Son durum...
- Yiğit Marcus Aral kimdir, ne iş yapıyor? Yiğit Marcus Aral Kerem Kamışlı olayı nedir?
- TEKNOFEST 2021 programı: 21 Eylül Salı TEKNOFEST etkinlik takvimi nasıl olacak? 2021 TEKNOFEST tarihleri...
- Sudan nerede, hangi kıtada? Sudan darbe mi oldu? Sudan nüfusu ne kadar?
- TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı? 2021 TEKNOFEST’e nasıl gidilir?
- Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 6. hafta BJK Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?
- Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi'nin Kara'sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...
- Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu açıklandı mı?
- İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?