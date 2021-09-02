AK Parti MYK toplantısı 15.30’da! Gündem: Seçim barajı ve yeni anayasa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.30'daki AK Parti MYK toplantısına liderlik edecek.

A Haber Muhabiri Lamia Ayhan'ın aktardığı bilgiye göre, gündem seçim kanunu ve yeni anayasa olacak.

Öte yandan Türkiye'nin güneyindeki yangınlar ile Karadeniz'deki yangınlar nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlere yapılan yardımlar da masadaki yerini alacak.

Toplantıda AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları'nın da sunum yapması bekleniliyor.

Masadaki bir önemli konu ise sosyal medya düzenlemesi.

Başkan Erdoğan, "Şu an itibarıyla bakıyorsunuz Twitter'ın, Facebook'un hiçbirisinin herhangi bir yanlış iş yaptıkları zaman muhatap alınabilecek bir özellikleri yok. Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler. Başka çaresi yok bu işlerin." ifadelerini kullanmıştı.