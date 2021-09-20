20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu’ndan HDP ve Kürt sorunu mesajı! PKK'nın siyasi uzantısını Kürt halkının asli temsilcisi ilan etti

Kılıçdaroğlu’ndan HDP ve Kürt sorunu mesajı! PKK'nın siyasi uzantısını Kürt halkının asli temsilcisi ilan etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
ABONE OL
Kılıçdaroğlu’ndan HDP ve Kürt sorunu mesajı! PKK’nın siyasi uzantısını Kürt halkının asli temsilcisi ilan etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan bir belgeselde yaptığı konuşmada HDP'ye sıcak mesajlar gönderdi ve Millet İttifak’ı içerisinde tutmak için hamleler yaptı. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’yi Kürt halkının asli temsilcisi ilan Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarıyla HDP’nin isteklerine yeşil ışık yaktı. Öte yandan HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret etti, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Birçok yöneticisi terör suçundan sabıkalı olan HDP, PKK ile bağını koparmamakta kararlı... Şu sıralar Millet İttifakı'na katılmak için pazarlık üstüne pazarlık yapan HDP, 'üçüncü yol' söylemi ile de CHP ve İYİ Parti'ye sık sık aba altından sopa gösteriyor. CHP, HDP'nin 2023 seçimlerinde anahtar rol üstleneceğini düşünerek pazarlıklarını sürdürürken, gizli görüşmeler bir süredir açıktan mesajlara da dönüşmüş durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin terörle organik bağını görmezden gelerek, 'Kürt sorunu için HDP'yi meşru muhatap alacağız' paylaşımında bulundu. Yanıt ise Kılıçdaroğlu'nu hayli zora sokacak cinstendi. HDPeski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret etti, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KÜRT SORUNU PAYLAŞIMI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürt sorununun çözümüne ilişkin düşüncesini Twitter'dan paylaştı. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kürt sorununu çözeceklerini iddia etti, sorunun çözümü için ise HDP'yi işaret etti. Kılıçdaroğlu, PKK ve İmralı'yı muhatap almayacaklarını, çözüm için HDP'yi meşru muhatap gördüklerini belirtti.

HDP'DEN YANIT GECİKMEDİ: ÇÖZÜMÜN ADRESİ İMRALI'DIR
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası gözler HDP'ye çevrilmişti ki; yanıt çok da gecikmedi. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na karşı çıktı, çözümün adresinin HDP olmadığını söyledi.

Temelli, Twitter paylaşımında, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır." ifadelerini kullandı.

HDP Millet İttifakı’nın temellerine dinamit yerleştirdi! HDP MİLLET İTTİFAKI'NIN TEMELLERİNE DİNAMİT YERLEŞTİRDİ!
HDP’den Millet İttifakı’na rest üstüne rest HDP'DEN MİLLET İTTİFAKI'NA REST ÜSTÜNE REST

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA