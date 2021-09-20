Kılıçdaroğlu’ndan HDP ve Kürt sorunu mesajı! PKK’nın siyasi uzantısını Kürt halkının asli temsilcisi ilan etti

Birçok yöneticisi terör suçundan sabıkalı olan HDP, PKK ile bağını koparmamakta kararlı... Şu sıralar Millet İttifakı'na katılmak için pazarlık üstüne pazarlık yapan HDP, 'üçüncü yol' söylemi ile de CHP ve İYİ Parti'ye sık sık aba altından sopa gösteriyor. CHP, HDP'nin 2023 seçimlerinde anahtar rol üstleneceğini düşünerek pazarlıklarını sürdürürken, gizli görüşmeler bir süredir açıktan mesajlara da dönüşmüş durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin terörle organik bağını görmezden gelerek, 'Kürt sorunu için HDP'yi meşru muhatap alacağız' paylaşımında bulundu. Yanıt ise Kılıçdaroğlu'nu hayli zora sokacak cinstendi. HDPeski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret etti, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" dedi.