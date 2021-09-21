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CHP yandaşı Sözcü ve Cumhuriyet'ten Validebağ Korusu üzerinden algı operasyonu! Belediye çalışmasını "baskın" diye duyurdular

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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CHP yandaşı Sözcü ve Cumhuriyet’ten Validebağ Korusu üzerinden algı operasyonu! Belediye çalışmasını baskın diye duyurdular

CHP destekli fondaş medya yine skandal bir algı operasyonuna imza attı. Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi, Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'nda başlattığı düzenleme çalışmalarını "Şafak baskını", "AKP'li Üsküdar Belediyesi iş makineleri ile girdi" başlıklıkları ile duyurdu. Fondaş medyanın asılsız haberlerine belediyeden yanıt gecikmedi. Açıklamada "Koru'ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz." denildi.

CHP destekli fondaş medya yine üzerine düşeni yapmaktan geri durmadı. Cumhuriyet gazetesi, "AKP'li belediye Validebağ'a girdi!" başlıklı haberinde "AKP'li Üsküdar Belediyesi 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi. Sabahın erken saatlerinde koruya gelen belediye çalışanları, bölgeye moloz ve kum döktü." ifadelerine yer verdi.

Gazete, belediye çalışmasını "baskın" diye duyurarak "Baskını duyuran Validebağ Gönüllüleri, direniş başlatarak herkesi koruyu korumak için bölgeye çağırdı. Belediye çalışanlarına engel olmak isteyen yurttaşlar, polisler tarafından darbedildi." şeklindeki algı kokan cümlelerle halkı kışkırtmaya yönelik bir habere imza attı.

SÖZCÜ DE GERİ DURMADI: "ŞAFAK BASKINI"
Bir diğer CHP yandaşı medya Sözcü de operasyondan geri kalmadı. Gazete, belediye çalışmasını "Validebağ'a şafak baskını: Belediye moloz ve kum döktü" ifadeleriyle haberleştirdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ
Kamuoyunu meşgul eden asılsız haberlere ilişkin Üsküdar Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Açıklamada "Koru'ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz." denildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Koru'nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz." dedi.

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