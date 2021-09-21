CHP yandaşı Sözcü ve Cumhuriyet'ten Validebağ Korusu üzerinden algı operasyonu! Belediye çalışmasını "baskın" diye duyurdular

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Kamuoyunu meşgul eden asılsız haberlere ilişkin Üsküdar Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Açıklamada "Koru'ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz." denildi.