Doğal afetlerde zarar gören 11 kente 124 milyon liralık destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu sene yaşanan doğal afetlerin akabinde vatandaşın acil ve temel gereksinimlerinin karşılanması için 11 şehre toplam 124 milyon 300 bin lira destek temin etti.
Türkiye, haziran ve ağustos aylarında güney kesiminde yangın, kuzeyinde ise sel afetleriyle boğuştu. Yangın ve sel afetinin izleri silinirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre afetlerin gerçekleştiği bölgelerde psikososyal destek hizmetini düzenledi. Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanlarının yer aldığı kırmızı yelekli psikososyal destek ekipleri, sahaya inerek vatandaşların yardımına yetişti. Bu çerçevede bin 635 kırmızı yelekli, yangın ve sellerin meydana geldiği Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Muğla, Isparta, Aydın, Artvin, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta afetten etkilenen 28 bin kişiye ulaşarak psikososyal destek verdi.
124 MİLYON DESTEK
Bakanlık ayrıca doğal afetlerin ardından vatandaşın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla afetlerin yaşandığı illere kaynak aktarımında bulundu. Rize ve Artvin'de yaşanan sel felaketinde Artvin'e 5 milyon TL, Rize'ye 1 milyon TL kaynak aktarıldı. Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarında ise Adana'ya 4,5 milyon TL, Antalya'ya 32,4 milyon TL, Mersin'e 2,4 milyon TL, Muğla'ya 9,5 milyon TL, Osmaniye'ye 2 milyon TL, Isparta'ya 500 bin TL destek sağlandı. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 52 milyon TL, Sinop'a 13 milyon TL, Bartın'a 2 milyon TL destek aktarıldı. Böylece bakanlığın yaşanan afetler sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için aktardığı nakdi destek tutarı, toplamda 124 milyon 300 bin TL'ye ulaştı.
4 MİLYON ÜRÜN AFETZEDELERE BAĞIŞLANDI
Öte yandan yaşanan sel felaketi sonrasında TAMP kapsamında Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu oluşturuldu. Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında kurulan ayni bağış depolarına şu ana kadar 4 milyon adedin üzerinde ürün bağışlandı. Bu bağışların tamamına yakını, sel felaketinden etkilenenlere dağıtıldı. Bakanlığın, Ayni Bağış Yönetimi kapsamında kurduğu depolara şimdiye kadar yapılan ayni bağışların yüzde 57'si kamu kurumlarından, yüzde 16'sı özel sektörden, yüzde 14'ü sivil toplum kuruluşlarından ve yüzde 13'ü de vatandaşlardan geldi.
3 BİN 553 AFETZEDE YARARLANDI
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde aralıksız çalışan personel için de bölgeye 'Personel Giyim TIR'ı' gönderildi. 'Personel Giyim TIR'ı', 13 Eylül itibarıyla toplam 8 bin 681 saha personeline hizmet verdi. Ayrıca 'Sosyal Market'ten de 13 Eylül itibarıyla toplamda 13 bin 553 afetzede faydalandı. Ayni bağış yapmak isteyenler, yaşanan sel felaketi sonrasında 7/24 hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenen 'ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'nı arayabiliyor.
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