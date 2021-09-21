Doğal afetlerde zarar gören 11 kente 124 milyon liralık destek



124 MİLYON DESTEK



Bakanlık ayrıca doğal afetlerin ardından vatandaşın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla afetlerin yaşandığı illere kaynak aktarımında bulundu. Rize ve Artvin'de yaşanan sel felaketinde Artvin'e 5 milyon TL, Rize'ye 1 milyon TL kaynak aktarıldı. Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarında ise Adana'ya 4,5 milyon TL, Antalya'ya 32,4 milyon TL, Mersin'e 2,4 milyon TL, Muğla'ya 9,5 milyon TL, Osmaniye'ye 2 milyon TL, Isparta'ya 500 bin TL destek sağlandı. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 52 milyon TL, Sinop'a 13 milyon TL, Bartın'a 2 milyon TL destek aktarıldı. Böylece bakanlığın yaşanan afetler sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için aktardığı nakdi destek tutarı, toplamda 124 milyon 300 bin TL'ye ulaştı.