Ustabaşısını rehin alan Kamil Tarık Albayrak’ın görüntüleri ortaya çıktı! Rehin almadan önce...

Antalya'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Bir restoranda başlayıp, çevreyolunda bir AVM önünde devam eden ve ustabaşının dehşeti yaşadığı 5 saatlik rehine olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Kamil Tarık Albayrak'ın, restoranın ustabaşısı Lütfü Salman'ı rehin almadan önce tehditle cüzdanındaki paraları aldığı görüldü.