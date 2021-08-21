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Cumhuriyet ve BirGün'den TÜBİTAK ve TEKNOFEST üzerinden algı operasyonu! Selçuk Bayraktar'dan iftiralara sert tepki

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Cumhuriyet ve BirGün’den TÜBİTAK ve TEKNOFEST üzerinden algı operasyonu! Selçuk Bayraktar’dan iftiralara sert tepki

Cumhuriyet ve BirGün gazetesi, T3 Vakfı ve 73 paydaşı tarafından düzenlenen TEKNOFEST'e TÜBİTAK'ın 7.6 milyon TL para aktardığını iddia etti. Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet ve BirGün gazetesinin algı operasyonuna sert tepki gösterdi. Bayraktar, "Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet ve BirGün gazetesi TÜBİTAK ve TEKNOFEST üzerinden algı operasyonuna girişti.

Cumhuriyet ve BirGün gazetesi, TÜBİTAK'ın TEKNOFEST için 7.6 milyon TL harcadığını öne sürdü.

HALUK BAYRAKTAR: YER YIL AYNI YALAN AYNI İFTİRA

Atılan iftiraya tepki gösteren Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar Twitter hesabından şöyle yazdı:

Her Yıl Aynı Yalan, Aynı İftira...

35 teknoloji yarışması, 2 yürütücü, 72 paydaş kurum ile 200 bin yarışmacının başvurduğu dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu TEKNOFEST'e atılan bu iftiraları #MilliTeknolojiHamlesi'ne gönül verenler için yargıya taşıyacağım!

T3 VAKFI'NDAN AÇIKLAMA
BirGün'ün yalan haberiyle ilgili T3 Vakfı'ndan da açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

T3 Vakfı olarak 73 paydaşımızla birlikte 4 yıldır dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenliyoruz.

TEKNOFEST paydaşlarımız bu organizasyonda yarışmalar düzenliyor. Bu yarışmalara katılan gençlere projelerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Malzeme destekleri, ödüller veriyor. Vakfımız bu organizasyondan 1 kuruş gelir elde etmiyor, bilakis hem maddi katkı sunuyor hem de binlerce gönüllümüzle birlikte bu işe öncülük ediyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da TEKNOFEST paydaşlarımızdan biri. 2005'den beri düzenlediği Elektrikli Araç Yarışları ile 2016'dan beri düzenlediği İHA Yarışmalarını, 4 yıldır TEKNOFEST'te düzenliyor.

Böylece çok daha geniş kitlelerle buluşuyor. TÜBİTAK -tıpkı diğer paydaş kurumlar gibi- bu yarışmalarla ilgili vakfımıza herhangi bir ödeme yapmıyor, para aktarmıyor. Kendi düzenlendiği yarışmaları kendi imkanlarıyla doğrudan gerçekleştiriyor.

İftiralarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar.

Takdir yüce milletimizin.

SELÇUK BAYRAKTAR: NE YALANDAN UTANIYOR NE DE ALGI VE İFTİRADAN USANIYOR
T3 Vakfı'nın açıklamalarını Twitter hesabından paylaşan Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir anlayış var ki maalesef; Ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyor. "Gelin el ele ülkemize faydalı bir iş yapalım" desen; Aynı fütursuz hevesi, usanmaz enerjiyi maalesef bulamazsın! Hayat kısa. Onu iyiye, doğruya, güzele, faydalıya harcarken yorulmalı..." diye yazdı.

BAKAN VARANK: AZICIK NAMUSLARI OLSA GEÇEN SENE TEKZİP EDİLMİŞ YALANI AYNEN PİYASAYA SÜRMEZLER.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Azıcık namusları olsa, geçen sene tekzip edilmiş yalanı aynen piyasaya sürmezler. TÜBİTAK bu yarışmayı 16 yıldır düzenliyor. Her bir kuruşunu da yarışmaya katılan gençler için harcıyor. İstediğiniz kadar yırtının, size rağmen o gençlere yatırım yapmaya da devam edecek!" açıklamasında bulundu.


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