Cumhuriyet ve BirGün’den TÜBİTAK ve TEKNOFEST üzerinden algı operasyonu! Selçuk Bayraktar’dan iftiralara sert tepki

T3 VAKFI'NDAN AÇIKLAMA

BirGün'ün yalan haberiyle ilgili T3 Vakfı'ndan da açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

T3 Vakfı olarak 73 paydaşımızla birlikte 4 yıldır dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenliyoruz.

TEKNOFEST paydaşlarımız bu organizasyonda yarışmalar düzenliyor. Bu yarışmalara katılan gençlere projelerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Malzeme destekleri, ödüller veriyor. Vakfımız bu organizasyondan 1 kuruş gelir elde etmiyor, bilakis hem maddi katkı sunuyor hem de binlerce gönüllümüzle birlikte bu işe öncülük ediyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da TEKNOFEST paydaşlarımızdan biri. 2005'den beri düzenlediği Elektrikli Araç Yarışları ile 2016'dan beri düzenlediği İHA Yarışmalarını, 4 yıldır TEKNOFEST'te düzenliyor.

Böylece çok daha geniş kitlelerle buluşuyor. TÜBİTAK -tıpkı diğer paydaş kurumlar gibi- bu yarışmalarla ilgili vakfımıza herhangi bir ödeme yapmıyor, para aktarmıyor. Kendi düzenlendiği yarışmaları kendi imkanlarıyla doğrudan gerçekleştiriyor.

İftiralarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar.

Takdir yüce milletimizin.

SELÇUK BAYRAKTAR: NE YALANDAN UTANIYOR NE DE ALGI VE İFTİRADAN USANIYOR

T3 Vakfı'nın açıklamalarını Twitter hesabından paylaşan Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir anlayış var ki maalesef; Ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyor. "Gelin el ele ülkemize faydalı bir iş yapalım" desen; Aynı fütursuz hevesi, usanmaz enerjiyi maalesef bulamazsın! Hayat kısa. Onu iyiye, doğruya, güzele, faydalıya harcarken yorulmalı..." diye yazdı.