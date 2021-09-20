Gelecek, Yeniden Refah ve Güç Birliği'nden AK Parti'ye büyük katılım
GÜNDEM Sabah
Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Güç Birliği Partisi’nden 250 kişinin AK Parti’ye geçtiği bildirildi. Düzenlenen törenle AK Parti'ye katılan üyelere rozetleri takıldı.
Düzenlenen katılım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı avukat Hasan Teke, ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı avukat Hasan Teke; "AK Parti milletin partisidir. Milletin hizmetkar partisidir. Samimiyeti ve tevazuyu asla elden bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.
Milletimizle el ele vererek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye demeye devam edeceğiz.
Bu partilerde bulunan kardeşlerimiz kimin hizmet ettiğini, kimin milletin derdi ile dertlendiğini bir kez daha gördüler. 2023 hedefine hep birlikte el ele yürümeye devam edeceğiz" dedi
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