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Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: Ev ağabeyliği yapan 6 emniyet mensubuna gözaltında

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Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Son dakika: İstanbul’da FETÖ operasyonu: Ev ağabeyliği yapan 6 emniyet mensubuna gözaltında

Son dakika haberine göre FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, üniversitede okurken ev ağabeyi oldukları tespit edilen ve halen aktif görevde olan 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerin üniversite okudukları dönemde ev ağabeyliği yaptıklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu belirtildi.



5 KOMİSER YARDIMCISI VE 1 POLİS MEMURU
Şüphelilerin kullandıkları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerle yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edildi. Savcılıkça halen aktif olarak görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru sabah saatlerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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