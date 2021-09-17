İzmir’den yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ zanlısından 5’i tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyelerinin çalışmalarının önlenmesi ve deşifre edilmesine ilişkin yapılan çalışmalar çerçevesinde, ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi sahil hattından, 15 Eylül tarihinde bir grup FETÖ mensubu ve ailesinin deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

6 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ile eski sağlık teknikeri T.G. ve kovuşturması süren eski hakim M.K., eski gümrük memuru A.M.D. ile hala görevde olduğu tespit edilen öğretmen S.D. isimli 4 erkek, 2 bayan olmak üzere toplam 6 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin akabinde adliyeye gönderilen zanlılardan M.F.C, M.M.G, T.G, M.K. ve Ş.D. tutuklandı. A.M.D de adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.