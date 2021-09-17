Son dakika: Hudut Kartalları 4 FETÖ’cüyü yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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