Son dakika: Hudut Kartalları 4 FETÖ'cüyü yakaladı
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.