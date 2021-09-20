İzmir deprem konutları nerede yapılacak | Depremzedelere güzel haber! Devlet yaraları sarıyor

"1. proje alanımızda 228 konut ve 15 ticari alan var. Buradaki dairelerimiz 2+1 daireler. Büyüklükleri 90 metrekare. Dairelerin her metrekaresi özel projelendirildi. Hiçbir ölü alan oluşmayacak şekilde kullanıma sunulacak. Yani, başka 100-120 metrekare olan dairelerden çok daha kullanışlı daireler bunlar. Bazı proje alanları 3+1. Rezerv alanda da 2 +1 ve 3 +1 daireler mevcut. 1. proje alanını, burada 228 daire var, 30 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. Diğer proje alanlarında da teslim edilecekler var. İnşallah çoğunluğunu teslim etmiş olacağız."

Bu konutları sadece deprem konutu olarak görmemek gerektiğinin altını çizen Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, İzmir'de bir dönüşümün başlamasını istediğini, bu konutların da buna öncülük etmesi, bir rol model olmasını arzu ettiğini sözlerine ekledi.