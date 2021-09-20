20 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, The Manhattan Center'da, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti. Toplantı basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha adil bir dünya mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı.