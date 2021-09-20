Halkı tehdit eden İYİ Partili FETÖ sevdalısı çıktı





HALKI TEHDİT ETMİŞTİ

Bilecik'te 15 Temmuz anma programlarından bir gün önce, Valilik tarafından kurulan planlama komisyonuna Belediyeyi temsilen katılan Başkan Yardımcısı İyi Partili Ahmet Gürses, kentte yapılacak olan anma programının, 15 Temmuz Şehitler parkında yapılmasına karşı çıkmıştı. Komisyon üyeleri ise programların planlanan yerde yapılmasını onayladı. Buna öfkelenen Gürses, "İleride hükümet değiştiği zaman orada fotoğraf çektiren herkes yargılanır" diyerek halkı tehdit eden skandal bir açıklamaya imza atmıştı.