Selçuklu kümbetinde 30 yıl sonra gün yüzüne çıkan acı gerçek!



"MANTIĞIM ERMİYOR, NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPILIR?"

Öte yandan, konuyla ilgili bilgisine başvurulan emekli Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Uyan, olayın geçmişinin 30 yıldan fazla olduğunu dile getirerek, "Biz o zaman o dönemlerde Eber Gölü'nde foto safarileri düzenliyorduk, o kümbete de gitmiştik. Orası boştu, yıkık bir haldeydi. Yaklaşık 30 yıl önce. O zaman belediye başkanı tamir etti. Bizim dönemimizde restore ettirdik. Mantığım ermiyor, neden böyle bir şey yapılır? O dönemlerde kaçak kazılar yapılıyordu ve biz mücadele ediyorduk. Ancak o dönemde araştırdık ceset nasıl çalındı, kim çaldı fakat bulamadık ve bu basına yansımadı. O zaman inanın utanmıştım, Esirüddin Ebheri bizim en büyük atalarımızdan birisiydi" diye konuştu.

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