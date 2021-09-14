Türkiye'de dev tatbikat! ABD ve İspanya da katılıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde devam eden tatbikata ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dynamic Front-2021 Tatbikatı; Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor" denildi.
Tatbikata ilişkin paylaşılan videoda askerler ve zırhlı araçlarla tatbikata ilişkin görüntüler yer aldı.
Dynamic Front-2021 Tatbikatı; Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor. 🇹🇷 🇺🇸 🇪🇸 pic.twitter.com/sWcCz0K9AT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2021
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