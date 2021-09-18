18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Gürsel Tekin CHP içindeki akraba atamalarını itiraf etti: Eş-dost partisi

Son dakika: Gürsel Tekin CHP içindeki akraba atamalarını itiraf etti: Eş-dost partisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Gürsel Tekin CHP içindeki akraba atamalarını itiraf etti: Eş-dost partisi

Son dakika haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti içindeki eş dost, akraba kadrolaşmasını itiraf etti. "Partiniz için bir eleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya önünde partili başkanlara "Falan milletvekili aradı onun akrabasıymış hiç dinlemeyeceksiniz, kapının önüne koyacaksınız" diye seslense de parti içinde akraba kadrolaşması sürüyor.

"TEKİN'DEN İTİRAF"
Bu durum şimdi de CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla gündemde. Bir internet sitesinin sorularını cevaplayan Tekin, parti içindeki akraba atamalarından rahatsız olduğunu söyledi.

RAHATSIZ EDİYOR
"Partiniz için bir özeleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, CHP içindeki eş dost atamalarını şu sözlerle itiraf etti:

Uzun süredir partinin içinde olan biri olarak son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin fıtratında olan bir durum değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 68 yıl iktidar olmayıp hayatta kalmasının temel nedeni kuralları ve gelenekleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekler ve kurallar konusunda az da olsa bir aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor.

Gürsel Tekin’den CHP yönetimine sert tepki GÜRSEL TEKİN'DEN CHP YÖNETİMİNE SERT TEPKİ
Gürsel Tekin’den İmamoğlu tepkisi! GÜRSEL TEKİN'DEN İMAMOĞLU TEPKİSİ!
CHP’li Gürsel Tekin’den geri adım: Bilgim olmadan yayınlandı CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'DEN GERİ ADIM: BİLGİM OLMADAN YAYINLANDI
CHP’de kriz çıktı! Gürsel Tekin’den başkan adaylarına eleştiri CHP'DE KRİZ ÇIKTI! GÜRSEL TEKİN'DEN BAŞKAN ADAYLARINA ELEŞTİRİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA