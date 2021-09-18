Son dakika: Gürsel Tekin CHP içindeki akraba atamalarını itiraf etti: Eş-dost partisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 68 yıl iktidar olmayıp hayatta kalmasının temel nedeni kuralları ve gelenekleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekler ve kurallar konusunda az da olsa bir aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor.

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