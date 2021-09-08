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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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