Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
"Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2021
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2gUJOZwleA