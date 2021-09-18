18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri ABD Irak'tan çekiliyor! Eğitim ve danışmanlık misyonu kalacak

ABD Irak'tan çekiliyor! Eğitim ve danışmanlık misyonu kalacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
ABONE OL
ABD Irak’tan çekiliyor! Eğitim ve danışmanlık misyonu kalacak

ABD askerleri sahadan çekilmeye devam ediyor. 31 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilen ABD, şimdi de Irak'taki askerlerini çekiyor. Muharip birlikleri dönecek, eğitim ve danışmanlık misyonu kalacak. Enbar ve Erbil'deki muharebe birliklerinin sayısı azaltılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

Gazeteci Güngör Yavuzaslan'ın açıklamaları:

"Irak özelinde duruma bakarsan 26 Temmuz'da Kazimi'nin ABD ziyareti oldu ve ABD Başkanı Biden ile görüştü. Burada iki ülke arasında bir anlaşma yapıldı.

31 Aralık'a kadar Irak'a kadar ülkedeki güçlerin azaltılması yönünde kararlar alındı. Anbar ve Erbil özelinde Irak'ta bulunan ABD askerleri azaltma yönünde bir karar alarak anlaşmanın ilk adımları atıldı.

Bu anlaşma alana ne kadar yansıyor göreceğiz. Bu muharip güçler gerçekten çekilecek mi? ABD'nin Irak'ta geniş bir askeri varlığı var. Hava kuvvetlerine kadar büyük unsurlar bölgede bulunuyor. İşte bunların alan pratiklerine bakacağız.

Bilindiği üzere ABD, Afganistan çok hızlı bir şekilde çekildi. Benzer bir takvim ABD ve Iraklı yetkililer arasında 31 Aralık'a kadar yürütülecek. Ben bu anlaşmanın uygulanacağını düşünüyorum.

ABD DEAŞ ile mücadele kapsamında bir miktar askerini Irak'ta bırakacak. Danışmanlık ve eğitim misyonu burada devreye girecek ve onlar teröre karşı mücadelede Irak'a destek verecek.

Trump döneminde Suriye'den çekileceklerini açıkladılar ama Pentagon'un müdahalesiyle bu gerçekleşmedi. Irak'taki süreci de yakında takip edeceğiz. Özellikle Irak'ın kuzeyinde Haşdi Şabi varlığı giderek artıyor.

Bu noktada ABD unsurlarına sık sık saldırılar gerçekleşiyor. Buradaki çekilmeden sonra bölgeye terör unsurları yerleşirse bu yeni bir güvenlik sorununa yol açabilir. İşte ABD ve Irak arasındaki mekanizme bunu belirleyicisi olacak.

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesinden sonra Irak'ta İran destekli milisler ile ABD güçleri arasında sürekli olarak bir çatışma hali var. ABD'nin alandan çekilmesinden sonra Haşdi Şabi'nin geniş bir alanı kontrol alanı etki altına alması söz konusu.

Bu da Türkiye'nin güvenlik başlığında Sincar'a dikkat çekiyor. Sincar'da terör örgütü PKK'nın yanında Haşdi Şabir var. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde şu anda bir hareketlilik olduğunu net şekilde görebiliyoruz. Afganistan'dan sonra sıcak gelişmeler Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanacak."

ABD Irak’tan çekiliyor! Türkiye nasıl etkilenecek? ABD IRAK'TAN ÇEKİLİYOR! TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA