Son dakika: İstanbul’da hafta sonu öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Son dakika haberine göre İstanbul’da Cuma akşamının yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yüzde 62 civarında ölçüldü. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Hafta sonunun yaklaşmasıyla İstanbullular yollara düştü. Cuma akşam saatlerinden itibaren E-5 karayolunda trafik yoğunluğu gözlendi.
İşlerinden çıkarak evine gitmeye çalışan sürücülerin yanı sıra hafta sonunu fırsat bilen tatilciler de trafikte yerini aldı.
Sürücülerin oluşturduğu yoğunlukta trafik ara ara durma noktasına geldi.
E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
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