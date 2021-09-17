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Son dakika: İstanbul’da hafta sonu öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

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Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Son dakika: İstanbul’da hafta sonu öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Son dakika haberine göre İstanbul’da Cuma akşamının yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yüzde 62 civarında ölçüldü. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Hafta sonunun yaklaşmasıyla İstanbullular yollara düştü. Cuma akşam saatlerinden itibaren E-5 karayolunda trafik yoğunluğu gözlendi.

İBB trafik haritasına göre trafik yoğunluğunun yüzde 62 civarında olduğu belirlendi. E-5 karayolu Göztepe mevkiinde de yoğunluk oluştu.

İşlerinden çıkarak evine gitmeye çalışan sürücülerin yanı sıra hafta sonunu fırsat bilen tatilciler de trafikte yerini aldı.

Sürücülerin oluşturduğu yoğunlukta trafik ara ara durma noktasına geldi.


E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.


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