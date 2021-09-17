Mangal yapmak yasak mı? Türkiye genelinde temmuz ayında yaşanan orman yangınları nedeniyle bazı tedbirler alındı. Orman yangınlarının önlenmesine ilişkin alınan tedbirler kapsamında bazı illerde ormanlara giriş yasaklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından mangal yapmanın yasak olup olmadığı merak ediliyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı kalktı mı? Hafta sonu mangal yasak mı? İşte cevaplar...

MANGAL YAPMAK YASAK MI? İSTANBUL, ANKARA...

İstanbul Valiliği ve Ankara Valiliği tarafından yayımlanan duyuru ile "Ormanlara giriş serbest mi", "Mangal yapmak yasak mı?" soruları yanıt buldu. İşte son açıklamalar: