Mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı kalktı mı? Hafta sonu mangal yasak mı?
Mangal yapmak yasak mı, sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları sonrası ormanlara giriş geçici süreliğine yasaklanmıştı. Hafta sonunun gelmesi ile birlikte mangal yapmanın yasak olup olmadığı, ormanlara giriş yasağının kalkıp kalkmadığı araştırılıyor. Peki, mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı kalktı mı? Hafta sonu mangal yasak mı? İşte haberin detayları...
Mangal yapmak yasak mı? Türkiye genelinde temmuz ayında yaşanan orman yangınları nedeniyle bazı tedbirler alındı. Orman yangınlarının önlenmesine ilişkin alınan tedbirler kapsamında bazı illerde ormanlara giriş yasaklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından mangal yapmanın yasak olup olmadığı merak ediliyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı kalktı mı? Hafta sonu mangal yasak mı? İşte cevaplar...
MANGAL YAPMAK YASAK MI? İSTANBUL, ANKARA...
İstanbul Valiliği ve Ankara Valiliği tarafından yayımlanan duyuru ile "Ormanlara giriş serbest mi", "Mangal yapmak yasak mı?" soruları yanıt buldu. İşte son açıklamalar:
ANKARA'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?
Ankara Valiliği'nin 15 Eylül'de yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren normalleşme sürecinin son etabına geçilmesinin ormanlık/mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunu arttırması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla ilgi yazımız ile 05.08.2021 - 15.09.2021 tarihleri arasında uygulamaya konulan kararlar, 01 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."
İSTANBUL'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?
İstanbul Valiliği, ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Valilik açıklamasında, milli servet olan ormanların korunması için bazı kararlar alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca ilimiz sınırları dahilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz."
Açıklamada, Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde ormanlara girişin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtilerek, "İlimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaktır. Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak serbest ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. kullanmak yasaktır." denildi.
KASTAMONU VE KİLİS'TE DE YASAK SÜRÜYOR
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da 31 Temmuz-30 Eylül'de tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığı bildirilmişti.
Kilis Valiliği, 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişin yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmini kapsamında bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin yükselmesiyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, tedbir amacıyla yeni kararlar alındığı belirtmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
- Mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı kalktı mı? Hafta sonu mangal yasak mı?
- KPSS 50-55-60-65 puanla memur alımı yapan yerler! KPSS kaç puanla nereye girilir?
- YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YÖKDİL soru cevap kitapçığı erişime açıldı!
- YÖK ATLAS ek tercih robotu 2021! ÖSYM YÖK ATLAS taban puanları başarı sıralamaları nasıl?
- YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!
- YKS ek tercih ücreti ne kadar kaç TL? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak? (YKS ek tercih kılavuzu)
- 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS 3. ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak?
- YKS 2. ek tercih taban puanı kaç? 2021 üniversite ek kontenjanlar ve taban puanlar nedir? ÖSYM kılavuz!
- 2021 Teknofest kayıt nasıl yapılır? Teknofest online başvuru ekranı! Bu yıl Teknofest nerede yapılacak?
- 17 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim? Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu nasıl?
- Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…