İstanbul’da trafik çilesi! D-100 Karayolu ve TEM’de trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren, okula ve işlerine gitmek isteyenler toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturuyor. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yolları, arterler ve bazı caddelerde trafik yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe'de Kadıköy istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolun Göztepe'den itibaren Kartal'a kadar olan kısmında da yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolunda ise Sancaktepe'den itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğun seyrediyor. İki köprünün Avrupa Yakası'na geçişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.