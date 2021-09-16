İstanbul'da trafik çilesi! D-100 Karayolu ve TEM'de trafik durma noktasına geldi
Eğitim ve iş için yola çıkanlar İstanbul sokaklarında trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yolları, arterler ve bazı caddelerde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren, okula ve işlerine gitmek isteyenler toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturuyor. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yolları, arterler ve bazı caddelerde trafik yavaş ilerliyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe'de Kadıköy istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolun Göztepe'den itibaren Kartal'a kadar olan kısmında da yoğunluk oluştu.
TEM Otoyolunda ise Sancaktepe'den itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğun seyrediyor. İki köprünün Avrupa Yakası'na geçişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
AVRUPA YAKASI'NDAKİ YOĞUNLUK
Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kağıthane istikametinde yoğun olan trafik, Mahmutbey gişelerinden itibaren Bahçeşehir yönünde yavaş ilerliyor. TEM'e bağlantı yollarında da trafikte yoğunluk oluştu.
D-100 Karayolunda ise Sefaköy'den başlayan trafik, Bahçelievler, Merter, Edirnekapı ve Haliç Köprüsü'ne kadar yoğun, Okmeydanı, Mecidiyeköy istikametinde ise yer yer akıcı seyrediyor. Avcılar Büyükçekmece arasında ise trafikte çift taraflı yoğunluk yaşanıyor.
İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.
Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullananlar da metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, aktarma merkezlerinin kalabalık olduğu görüldü.
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