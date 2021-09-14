Son dakika: İstanbulluların sabah çilesi sürüyor! Trafik durma noktasına geldi
Son dakika haberine göre haftanın ikinci mesai gününde İstanbul'da yine trafik çilesi var. Sabahın erken saatlerinden itibaren, okula ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturdu.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kartal, Maltepe ve Pendik'te trafikte yoğunluk yaşanırken, kara yolun Kadıköy yönüne doğru zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yönü ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluşurken, TEM otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında da yoğunluk gözlendi.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Çobançeşme mevkisinde başlayan trafik, bazı noktalarda açılsa da Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam etti.
Kara yolun Edirne istikametin de bazı yerlerde akıcı olan trafik, İncirli-Yenibosna arasında durma noktasına geldi. TEM otoyolunda da Seyrantepe mevkisinde trafik yoğunluk oluştu.
Okula ve işe giderken toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar da bazı duraklarda yoğunluk oluşturdu.
Zeytinburnu, Cevizlibağ, Şirinevler metrobüs duraklarının kalabalık olduğu görülürken, aktarma yerlerinde ve metro girişlerinde de yoğunluk yaşandı.
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