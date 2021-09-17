Ermeni basınından Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

TÜRK HALKI İÇİN GURUR KAYNAĞI

Baykar Teknoloji'ye de yer verilen yazıda, Türk hava kuvvetlerinde devrim yaratan Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin ilk yerli ve operasyonel İHA sistemlerinin mimarı olduğu belirtildi. Baykar'ın ürettiği, uzaktan kumandalı veya otonom uçuş operasyonları yapabilen insansız savaş hava aracı İHA'ların operasyonlardaki başarılarından sonra Ukrayna, Polonya ve diğer ülkeler tarafından tercih edildiği aktarıldı. Türk insansız hava araçlarının, Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.