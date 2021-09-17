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Ermeni basınından Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

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Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Ermeni basınından Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin gelişen ve büyüyen silah teknolojisi Suriye'de, Libya'da ve Dağlık Karabağ savaşında büyük başarılara imza attı. Yabancı basın, yerli ve milli silahları günlerce manşetine taşıdı, birçok ülke ise özellikle İHA/SİHA'lara talip oldu. Bu gerçek Ermenilerde de büyük yankı uyandırdı. Ermeni lobisinin en büyük yayın organı The Armenian Weekly Başkan Erdoğan'a dikkat çekerek, Türkiye'nin savunma sanayisiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Türkiye'nin her yıl daha da büyüyen savunma bütçesi bir yandan küresel savunma medyasının dikkatini çekerken diğer yandan komşu ülkelerde ses getirmeye devam ediyor.

"ERDOĞAN YÖNETİMİNDE TÜRK ORDUSUNDA DEVRİM"
Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından The Armenian Weekly'de yayınlanan "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" başlıklı yazıda ise Türkiye'nin savunma sanayini adım adım nasıl geliştirdiği anlatıldı. 2019 yılında dünyanın en büyük 12. silah ihracatçısı haline geldiği ve ilerleyen yıllarda ilk 10'a gireceğinin altı çizildi.

TÜRK HALKI İÇİN GURUR KAYNAĞI
Baykar Teknoloji'ye de yer verilen yazıda, Türk hava kuvvetlerinde devrim yaratan Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin ilk yerli ve operasyonel İHA sistemlerinin mimarı olduğu belirtildi. Baykar'ın ürettiği, uzaktan kumandalı veya otonom uçuş operasyonları yapabilen insansız savaş hava aracı İHA'ların operasyonlardaki başarılarından sonra Ukrayna, Polonya ve diğer ülkeler tarafından tercih edildiği aktarıldı. Türk insansız hava araçlarının, Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

HEDEF 2023
Yazıda "Türkiye yalnızca askeri savaş araçlarını ihraç etmekle kalmıyor, müttefiklerini de eğiterek politik etkisini artırıyor. Türk savunma şirketlerinin hedefi 2023 yılında ülkenin savunma endüstrisini bütünüyle dışa bağımlılıktan kurtarmak" denildi.

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