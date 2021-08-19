Sahne yerli ve milli elektrikli insansız kara aracı Alkar R8’in! İşte müthiş özellikleri

R4 VE R8 ÜRÜNLERİMİZDE ASKERİ ARKASINDAN TAKİP EDEBİLECEK BİR YAZILIM GELİŞTİRİYORUZ"

Deniz Özbarlı, otonom konusundaki çalışmalarına ilişkin de bilgiler verdi.

Özellikle operasyonel kabiliyeti otonom hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren Özbarlı, şunları söyledi:

"Bu ne demek? Eğer görev tanımlı bir otonomi tarif ediliyorsa bu bizim için uygulanabilir bir şey. Özellikle Teknopark İstanbul'da geliştirmeye çalıştığımız güvenlik robotu tamamıyla otonom bir şekilde Teknopark içerisinde gezerek, birbirleriyle haberleşerek ve koordineli olarak çalışıyor. R4 ve R8 ürünlerimizde de askerle birlikte hareket ederken yani bir takımla hareket ederken takımı, otonom olarak takip etmek üzere hazırlanan bir yazılımımızı da şu an geliştirmek üzereyiz. Bu aslında son dönemde çok talep edilen bir ürün. Dün yine Genelkurmaydan bir ekiple bir araya geldik ve bu konuları tartıştık."