19 Ağustos 2021, Perşembe
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Sahne yerli ve milli elektrikli insansız kara aracı Alkar R8'in! İşte müthiş özellikleri
Alpera Savunma Sistemleri Kurucusu Deniz Özbarlı, ilk kez fuarda sergiledikleri yerli ve milli elektrikli insansız kara aracı Alkar R8'in seri üretimine gelecek yıl başlayacaklarını ve şimdiden özellikle Kuzey Avrupa ülkeleriyle aracın satışı konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 19.08.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:44
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