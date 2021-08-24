Yerli ve milli kamikaze drone Kargu’ya müthiş özellik! Düşman silahlarını işte böyle vuracak

'SAHADA ÖNEMLİ ÇARPAN ETKİ OLUŞTURACAK'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, DHA'ya yaptığı açıklamada, şirketin, bütüncül projeler geliştirebilen ve farklı yetkinliklerini aynı potada eritebilen bir şirket olduğunu bildirdi. Askeri deniz platformlarından, taktik mini İHA sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve çözümler geliştirdiklerini belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

