25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Yerli ve milli kamikaze drone Kargu'ya müthiş özellik! Düşman silahlarını işte böyle vuracak
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce kullanılan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'kamikaze dron' denilen taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) 'Kargu'ya 'Radyo Frekansı (RF) Arayıcı Başlık' eklendi. RF arayıcı başlıklı Kargu, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit edip hedef üzerinde kendini imha ederek etkisiz hale getirecek.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 11:47
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