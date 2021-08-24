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Yerli ve milli kamikaze drone Kargu'ya müthiş özellik! Düşman silahlarını işte böyle vuracak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce kullanılan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'kamikaze dron' denilen taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) 'Kargu'ya 'Radyo Frekansı (RF) Arayıcı Başlık' eklendi. RF arayıcı başlıklı Kargu, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit edip hedef üzerinde kendini imha ederek etkisiz hale getirecek.

Giriş Tarihi: 24.08.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 11:47
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Yerli ve milli kamikaze drone Kargu’ya müthiş özellik! Düşman silahlarını işte böyle vuracak

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2017'de tanıtılan Kargu, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

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Yerli ve milli kamikaze drone Kargu’ya müthiş özellik! Düşman silahlarını işte böyle vuracak

Güvenlik güçlerince yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla kullanılan Kargu, bu yıl ilk ihracatını gerçekleştirdi. Kargu'nun farklı konfigürasyonları üzerinde çalışmalar yürüten STM, mini/mikro ya da küçük sınıf İHA platformları için 'RF Arayıcı Başlık Faydalı Yükü'nü geliştirdi.

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Yerli ve milli kamikaze drone Kargu’ya müthiş özellik! Düşman silahlarını işte böyle vuracak

Bu kapsamda Kargu'ya RF arayıcı başlık eklendi. Kargu, RF arayıcı başlık ile RF yayını gerçekleştiren düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit ediyor. Tespit edilen hedeflere angaje olan Kargu, dalışa geçip, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini belirleyip hedef üzerinde kendini imha edip etkisiz hale getirecek.

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Yerli ve milli kamikaze drone Kargu’ya müthiş özellik! Düşman silahlarını işte böyle vuracak

Öte yandan farklı operasyonlar için çeşitli mühimmatlarla donatılan Kargu'ya zırh delici mühimmat da eklendi. Kargu'ya entegre edilen zırh delici mühimmat ilk kez IDEF'21'de görücüye çıktı.

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Yerli ve milli kamikaze drone Kargu’ya müthiş özellik! Düşman silahlarını işte böyle vuracak

'SAHADA ÖNEMLİ ÇARPAN ETKİ OLUŞTURACAK'
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, DHA'ya yaptığı açıklamada, şirketin, bütüncül projeler geliştirebilen ve farklı yetkinliklerini aynı potada eritebilen bir şirket olduğunu bildirdi. Askeri deniz platformlarından, taktik mini İHA sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve çözümler geliştirdiklerini belirten Güleryüz, şunları kaydetti: