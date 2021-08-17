Yerli ve milli uçaksavar CANiK tam not aldı! Türkiye dünyada 5. ülke olacak

Ürünlerinin yanı sıra bünyesinde bulunan markaları ve iştirakleriyle birlikte kurduğu ekosistemin kazanımlarını da katılımcılara sunacak. UNIDEF ve UNIROBOTICS'in ürünlerini de vitrininde sergileyerek, ekosisteminin çözüm odaklı yönünü sektör oyuncularına aktaracak.

IDEF'21'de, daha öncekilerde olduğu gibi yüzde 80 oranında yeni ürünlerini sergileyecek olan SYS, sunduğu eğitimlerin niteliğini artıran yeni, teknolojik ve inovatif ürünlerin başında gelen CANiK Smart ve CANiK APP'ı da IDEF'21'de ilk kez ziyaretçilerle buluşturacak.