19 Ağustos 2021, Perşembe
ANA SAYFA
Yerli ve milli uçaksavar CANiK tam not aldı! Türkiye dünyada 5. ülke olacak
CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), IDEF'21'de ilk kez sergilediği yerli ve milli uçaksavarı ve inovatif ürünleriyle dünya devleri arasında yerini aldı. 'Yerli ve milli uçaksavar' olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünyada bu silahı üreten 5'inci ülke olan Türkiye'yi fuarda temsil eden SYS, Türk savunmasının dünya devleriyle yarışan gücünü ortaya koymayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 17.08.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 16:46
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10