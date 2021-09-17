1 milyarlık vurgun! Turcoin kurucusu Sadun Kaya’nın serveti dudak uçuklattı





"2 MİLYON 972 BİN 327 ADET BİTCOİN'İM VAR"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu ile tutuksuz sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve mağdurlar hazır bulunurken tutuklu sanıklardan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mağdurların zararlarını giderdiğini söyleyen tutuklu sanık Sadun Kaya, "Öncesinde bin 230 müştekinin zararını giderdik, soruşturma aşamasında ise 509 müştekinin zararını giderdim. 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im vardır. Ben sistemde var olan mağdurların zararlarını gidermek istiyorum ancak bunu yapmam için tahliye edilmem ve tesisin tarafıma teslim edilmesi gerekmektedir" dedi.