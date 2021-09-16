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Tunceli’de PKK'ya darbe! Teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Tunceli’de PKK’ya darbe! Teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarına ait 10 sığınak imha edilirken ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren-7 Munzur-Mercan operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-Ovacık kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda 10 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet kanas dürbünü, 1 adet kanas şarjörü, 10 adet kanas mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 58 adet Kalaşnikof mühimmatı, 2 adet el bombası, 20 kilogram amonyum nitrat, 1 adet termal dürbün, 1 adet bilgisayar, 1 adet güneş paneli, 1 adet tüplü ocak, 1 adet büyük tüp, 3 adet uyku tulumu, 160 adet pil, 1 adet ekmek sacı, 50 kilogram makarna, 20 kilogram tütün, 20 kilogram un ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.





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