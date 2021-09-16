Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe!
Son dakika haberleri... Türk askeri Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe indirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor. PKK'ya peş peşe darbe indiren Türk askeri 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.