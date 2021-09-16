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Son dakika | İstanbul aşılamada ne durumda? Vali Yerlikaya son rakamları açıkladı

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Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Son dakika | İstanbul aşılamada ne durumda? Vali Yerlikaya son rakamları açıkladı

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte aşılamada gelinen son durumu rakamlarla paylaştı. Yerlikaya, "1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5..." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte aşılamada gelinen son durumu rakamlarla duyurdu. Yerlikaya kentin yüzde 82.5'inin aşılandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5... 15-19 yaş arası 457.235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48.966 gencimiz aşısını yaptırdı.

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