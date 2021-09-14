Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! PKK'ya darbe: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklajmada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoride olduğu belirlendi." denildi.
İçişleri'nden yapılan açıklama şöyle:
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.
1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.
Teröristin katıldığı eylemler arasında;
- Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesinde 15.05.2017 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (3) Uzm.Çvş'un şehit olduğu silahlı saldırı olayının eylem talimatını verdiği,
- Şırnak Görmeç Köyü kırsalında 11.11.2018 tarihinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, El Yapımı Patlayıcı ile saldırı olayının talimatını verdiği belirlendi.
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