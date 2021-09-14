Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! PKK’ya darbe: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.