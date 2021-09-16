Mehmetçik’in gözde zırhlısı Altuğ! Göreve hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son yıllardaki saha tecrübelerine uygun olarak ileri teknolojiyle geliştirilen Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı'nın asimetrik savaş ortamlarında büyük avantaj sağlaması hedefleniyor. Aracın başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkeler tarafından da tercih edilmesi ve ihracat girdisi oluşturması bekleniyor.

IDEF 2021'de sergilenen Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı (35 milimetre silah kuleli) ve Zırhlı Personel Taşıyıcı (12,7 milimetre silah kuleli) kendi sınıfında konvansiyonel ve asimetrik muharebe sahasının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı.