Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Dost ve kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum.



Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum. 🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/6BXpYrcrFf — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2021

"NURİ KİLLİGİL PAŞA VE KAHRAMAN ASKERLERİNİ RAHMETLE ANIYORUM"

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Başkan Erdoğan "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.